В Евросоюзе заговорили о выходе из карантина, введенного из-за коронавируса, и условиях для этого

Еврокомиссия убеждает, что выходить из пандемии страны должны скоординировано, а не так как в нее входили

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От Рима до Парижа и Берлина – Европа оказалась взаперти, пандемия заперла миллионы людей по всему континенту в их квартирах. Во время распространения коронавируса в адрес ЕС прозвучала критика о том, что страны не смогли скоординироваться и выбрать единый подход. Сейчас в Брюсселе пытаются не только убедить государства в том, что переживать пандемию необходимо вместе, но и сообща готовится к «выходу из коронавируса». Такое заявление прозвучало от Урсулы фон дер Ляйен, председателя Еврокомиссии, 15 апреля во время пресс-конференции, которую транслировал телеканал Euronews.

На прошедшей конференции Европейская комиссия озвучила свой план выхода из карантина. Хотя нельзя не заметить, что план разработан уже после того, как такие страны, как Австрия, Дания и Испания, уже объявили о своих собственных методах выхода из режима карантина.

В официальном Твиттере фон дер Ляйен озвучены условия, при которых страна может думать об отмене карантина. Фото: twitter.com/vonderleyen.

Так госпожа фон дер Ляйен заявила, что при выходе из карантина должны учитываться индивидуальные условия каждого из государств Евросоюза. Но при этом для отмены санитарных норм и отмены карантина должны быть соблюдены общие обстоятельства.

– Должен быть отмечен общий спад количества инфицированных на определенном промежутке времени. Со стороны системы здравоохранения должно быть убедительное заявление о том, что существующих ресурсов достаточно для оказания помощи заразившимся или пациентам с симптомами вируса. В странах должна быть развернута система по четкому мониторингу и выявлению новых случаев COVID-19, соблюдаться частотность выполнения тестов, – уточнила председатель Еврокомисии.

Однако в то же время фон дер Ляйен предупредила, что европейцы должны настроиться на то, что им придется привыкнуть к жизни во время пандемии коронавируса на ближайшие несколько месяцев, если не до конца 2020 года.

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