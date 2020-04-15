2020-04-15T21:02:07+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно лжебизнесмен выманил у доверчивых граждан около $30 тысяч

СК знает о восьми потерпевших, но считает, что их может быть намного больше
Надежда БУТОВИЧ
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Гродненец выманивал деньги под предлогом вымышленного бизнеса. Фотоколлаж: УСК по Гродненской области.Гродненец выманивал деньги под предлогом вымышленного бизнеса. Фотоколлаж: УСК по Гродненской области.
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Гродненские следователи разбираются в деле о крупных аферах. Подозреваемый – 25-летний житель областного центра, ранее судимый за мошенничества, который, похоже, вновь взялся за старое. Подробности сообщили в пресс-службе областного УСК.

– Установлено, что в течение года с небольшим, с июня 2018 по сентябрь 2019 года, фигурант смог завладеть крупными суммами граждан. Общая сумма превысила 60 тысяч белорусских рублей. Чаще всего подозреваемый выманивал деньги якобы под совместный бизнес, обещая в будущем разделить прибыль пополам. Но были и другие уловки, – прокомментировали в Гродненском УСК.

Так иногда мошенник «одолжал» деньги даже и под проценты, обещая, что после растаможки груза (Прим.: несуществующего) вернет все с лихвой. Несколько раз он покупал мотоциклы, выплачивая только часть от общей суммы и пропадая.

– В отношении гродненца возбудили уголовное дело, ему предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Ранее фигурант уже был несколько раз судим, так же и за мошенничества. Как удалось установить, часть денег он потерял в игровых клубах и казино, – уточнили в пресс-службе.

В СК сообщили о 8 установленных от действий мошенника потерпевших, но обманутых граждан может быть намного больше. Если вас обманул фигурант на фото, обратитесь в милицию.

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