В Каменце пенсионер снял с банковского счета 23 тысячи рублей и спрятал их в гараже, деньги украла… родня

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Житель Каменецкого района в феврале 2020 года снял крупную сумму накоплений с банковского счета. Наличность спрятал в гараже и для надежности периодически пересчитывал, в марте деньги украли. Подробности рассказали в пресс-службе УВД.

В милицию пенсионер обратился в середине марта и сообщил, что его гараж взломали и украли 23 тысячи белорусских рублей. Найти преступников сразу же не удалось. Но у оперативников были зацепки…

– В ходе следствия выяснилось, что сельчанин снял крупную сумму с депозита и спрятал их в гараже. Однажды пришел пересчитать, но не досчитался части денег. Тогда мужчина сразу же позвонил дочке и та приехала в гараж с родственницей и ее мужем. Выяснилось, что все деньги на месте, а мужчина просто обсчитался, – пояснили в пресс-службе.

Злоумышленники успели потратить большую часть украденной суммы. Фото: МВД.

Но «большие деньги» уже попались на глаза злоумышленникам. Родственники-супруги в тот же вечер вернулись в гараж, взломали входную дверь и выкрали металлическую коробку из сундука, в котором хранилась наличность.

– По камерам видеонаблюдения удалось установить, что ночью из деревни супруги-взломщики поехали в райцентр. А дальше в течение месяца с похищенными деньгами чувствовали себя вполне свободно: совершали покупки, платили по счетам, даже купили подержанный микроавтобус, – уточнили в Каменецком РОВД.

Оставшиеся деньги злоумышленники перевели в валюту и спрятали у себя дома в тайнике, в уличном туалете.

Возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее ни муж, ни жена судимы не были.

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