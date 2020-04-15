Под Полоцком лесник наткнулся на арсенал снарядов, а тракторист в поле едва не наехал на немецкую мину
На территории Полоцкого района за день были обнаружены сразу два «тайника» со снарядами времен Великой Отечественной войны. Об этом в среду, 15 апреля, рассказали в пресс-службе МВД.
Сначала в милицию позвонили из деревни Дретунь. Выяснилось, что рядом с деревней, работник местного лесничества наткнулся в лесу на боеприпасы. На место выехали саперы в/ч 5530. В итоге в лесу был найден целый арсенал: 45 артиллерийских снарядов и пятнадцать минометных мин. Все боеприпасы немецкого производства.
Едва саперно-пиротехническая группа справилась с одной задачей, как позвонили из агрогородка Захарничи.
– В поле во время посевной тракторист местного агропредприятия заметил похожий на снаряд предмет. Прибывшие саперы определили – немецкая мина времен ВОВ, – уточнили в пресс-службе.
Все взрывоопасные находки вывезли на полигон и уничтожили.
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