Вся деревня подписалась за то, чтобы их «Скоропослушницу» вернули в местный храм

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В суде Добрушского района решили не омрачать местным верующим грядущую Пасху и отложили решение вопроса о принадлежности иконы Матери Божией «Скоропослушницы». 15 апреля прошло очередное заседание по делу о краже икон из православного храма в деревне Дубровка, но свой вердикт суд пока не вынес.

Как уже рассказывала KP.BY, вора поймали и вернули похищенные иконы, но не сельскому храму, а Гомельской епархии БПЦ. В то время как потерпевшей от кражи признана 87-летняя жительница деревни Анна Даниловна Дробышева. Именно в ее доме, а сначала у ее матери, хранилась особо ценная, чудотворная икона Матери Божией «Скоропослушницы» во время коммунистических гонений.

У женщины в доме молились у иконы, а затем сельчане на свои деньги построили в деревне храм на основе старой школы. Туда бабушка и передала икону для молитвы, но не дарила - соответствующие документы не оформлялись.

В суде Добруша решают, кому отдать чудотворную икону: епархии или бабушке. Фото: гомельское УВД

Несмотря на то, что потерпевшей признали Анну Дробышеву, после кражи правоохранители передали икону епархии. Вся деревня возмутилась этим и написала несколько коллективных обращений. Владелица иконы и ее односельчане борются за то, чтобы «Скоропослушница» оставалась в их приходском храме и не покидала пределов деревни.

Сейчас, помимо наказания вора, суд рассматривает и этот спор. На очередном заседании решили, что бабушка и епархия должны предоставить суду доказательства своих прав на икону. После этого суд и вынесет решение. Следующее заседание пройдет уже после Пасхи и Радуницы.