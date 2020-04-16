Из-за коронавируса Красный Крест в Гомеле перестал принимать одежду для нуждающихся

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Организации Красного Креста, в частности в Гомеле, приостановили прием одежды для нуждающихся. Специальные контейнеры, которые установлены на улице, законсервировали и оставили записки: "К сожалению, мы вынуждены приостановить прием вещей. Мы перенаправили все наши силы на борьбу с COVID-19".

Обычно горожане приносили много одежды, бывшей в употреблении, в контейнеры Красного Креста. Пока неизвестно, когда вещи снова начнут принимать - это зависит от того, когда распространение коронавируса пойдет на спад.

Красный Крест в Гомеле перестал принимать одеждуФото: Павел МИЦКЕВИЧ

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