2020-04-16T10:22:31+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Житковичском районе угонщик с 5,7 промилле спровоцировал ДТП

При таком сильном опьянении сельчанин решил еще и обогнать попутку
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Житковичском районе угонщик с 5,7 промилле спровоцировал ДТП. Фото: УВДВ Житковичском районе угонщик с 5,7 промилле спровоцировал ДТП. Фото: УВД
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Почти смертельную дозу спиртного нашли у 43-летнего сельчанина, который сначала угнал авто, а затем устроил на нем ДТП. При таком сильном опьянении угонщик решил еще и обогнать попутку. Это произошло в деревне Запесочье Житковичского района, а виновник аварии - из соседнего Столинского района.

На угнанном микроавтобусе Ford Transit сельчанин совершал обгон на обозначенном перекрестке прямо в деревне и врезался в попутный Volkswagen Passat, который поворачивал налево.

- В парах выдыхаемого воздуха у виновника ДТП выявлено 5,7 промилле алкоголя. Мужчина уже был лишен прав за нетрезвую езду в ноябре прошлого года. Микроавтобус, на котором сельчанин спровоцировал ДТП, числится в угоне Столинском районе, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

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В Житковичском районе угонщик с 5,7 промилле спровоцировал ДТП
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