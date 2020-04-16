В Житковичском районе угонщик с 5,7 промилле спровоцировал ДТП

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Почти смертельную дозу спиртного нашли у 43-летнего сельчанина, который сначала угнал авто, а затем устроил на нем ДТП. При таком сильном опьянении угонщик решил еще и обогнать попутку. Это произошло в деревне Запесочье Житковичского района, а виновник аварии - из соседнего Столинского района.

На угнанном микроавтобусе Ford Transit сельчанин совершал обгон на обозначенном перекрестке прямо в деревне и врезался в попутный Volkswagen Passat, который поворачивал налево.

- В парах выдыхаемого воздуха у виновника ДТП выявлено 5,7 промилле алкоголя. Мужчина уже был лишен прав за нетрезвую езду в ноябре прошлого года. Микроавтобус, на котором сельчанин спровоцировал ДТП, числится в угоне Столинском районе, сообщает УВД Гомельского облисполкома.