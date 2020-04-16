2020-04-16T12:01:09+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пожар возле ЧАЭС потушили - остались лишь тлеющие пни

530 человек продолжают ликвидировать очаги
Павел МИЦКЕВИЧ
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Пожар возле ЧАЭС потушили. Фото: dsns.gov.uaПожар возле ЧАЭС потушили. Фото: dsns.gov.ua
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По состоянию на 7 часов утра 16 апреля в зоне отчуждения Киевской области Украины пожара нет. Спасатели осуществляют проливку и тушение тлеющих пней и остатков древесины, открытого огня нет, подчеркивается в сообщении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что к тушению привлечены 530 человек и 103 единицы техники, в том числе два вертолета.

Радиационный фон по Киеву и Киевской области по-прежнему находится в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений, добавили в Госслужбе Украины по ЧС.

Напомним, лесной пожар, который пылал возле Чернобыльской АЭС, спасатели смогли потушить за 10 дней - в этом помог дождь >

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