Доллар растет, евро падает: торги на бирже 16 апреля

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В начале торгов утром 16 апреля на Белорусской валютно-фондовой бирже курсы евро и российского рубля снижаются, а доллар скромно растет.

По данным на 11 утра, курс евро опустился на 0,32% (-0,0086) до 2,6746 EUR/BYN. Курс российского рубля снизился более существенно - на 1% (-0,0332) до 3,2877 бел. руб. за 100 российских.

Доллар поднялся на 0,35% (+0,0086) до 2,4592 USD/BYN. Торги на бирже продолжаются.