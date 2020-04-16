Лукашенко об амнистии для молодых «закладчиков»: Не смогли уследить за этими подростками

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Президент Беларуси на совещании 16 апреля обсудил вопросы амнистии и помилования осужденных за незаконный оборот наркотиков. Александр Лукашенко рассказал о проекте закона об амнистии, который Верховный суд подготовил по его поручению.

Круг тех, кто попадает под амнистию, в этом году расширен - в него включили несовершеннолетних распространителей наркотиков в составе организованной группы, а также тех, кто был осужден за коррупцию.

- Для этих категорий преступников предложено сократить срок отбывания наказания на один год, - цитирует президента его пресс-служба.

В то же время Лукашенко задался вопросом, «не будет ли данным решением поставлена под сомнение вся работа, которая проводится судами и иными правоохранительными органами».

- Речь может идти лишь о помиловании людей, которые не представляют опасности для общества и государства, - заявил президент.

Говоря о молодых «закладчиках», Лукашенко призвал признать, что «ответственность за такую молодежь в том числе и на взрослых»:

- Не смогли уследить за этими подростками ни родители, ни педагоги. Бесспорно прослеживается недостаточность профилактических мер.