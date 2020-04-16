2020-04-16T13:02:26+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода на Пасху в Беларуси: ветер утихнет, но пройдет снег

В воскресенье воздух прогреется до плюс 4 - 11 градусов
Павел МИЦКЕВИЧ
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Многие православные отметят Пасху не в храме, а на улицеМногие православные отметят Пасху не в храме, а на улицеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В ближайшие выходные, 18 - 19 апреля, когда православные верующие Беларуси будут праздновать Воскресение Христово, ожидается прохладная погода. Зато порывистый ветер к Пасхе утихнет. Напомним, тех верующих, которые решатся прийти на праздничные службы в храм, призывают не задерживаться в помещении и молиться на улице, чтобы не подхватить коронавирус.

Итак, в Великую субботу, 18 апреля, когда православные будут освящать куличи, яйца и другую пасхальную пищу (тоже на улице, кстати), будет еще ветрено. Порывы будут достигать 18 метров в секунду. Днем в северо-восточных и центральных районах Беларуси пройдет кратковременный мокрый снег. Дневная температура воздуха составит 4 - 11 градусов тепла.

В Пасхальную ночь температура опустится до минус 5 - плюс 3 градусов. В праздничное воскресенье, 19 апреля, кратковременный мокрый снег ожидается в северо-восточных и центральных районах Беларуси. Воздух прогреется до плюс 4 - 11 градусов, прогнозирует Белгидромет.

В Минске в ночь на воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями и плюс 1 - 3 градуса, днем на Пасху - 4 - 6 градусов тепла и без осадков.

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