2020-04-16T13:31:08+03:00
Общество
КП Беларусь

Минобразования: Рациональности практических занятий в вузах сейчас нет

Замминистра образования рассказала об этом на онлайн-конференции
Сергей ТРЕФИЛОВ
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В онлайн-формате лабораторные занятия не проведешь.В онлайн-формате лабораторные занятия не проведешь.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Ирина Старовойтова говорит, что к использованию информационно-коммуникационных технологий готовы 85% педагогов, исключая учителей информатики. А 99% учреждений образования обеспечены доступом в интернет.

Что касается вузов, напомнила чиновница, то в 13 вузах Беларуси реализован проект «Цифровой университет».

- В университетах есть электронные платформы и цифровые сервисы, которые позволяют организовывать интерактивное взаимодействие преподавателей и студентов, - заявила Старовойтова на онлайн-конференции БелТА.

Относительно специфики онлайн-обучения, речь, по словам Старовойтовой, должна идти о большей самостоятельной работе и индивидуализации.

- Некоторые вузы предоставляют доступ к репозиториям библиотек, что дает возможность использовать в своей работе электронные форматы монографий, статей, книг и самостоятельно работать над изучением тем.

При этом трудоемко и преподавание с использованием ИКТ. Потому что та детализация, которую преподаватель проговаривает во время работы, должна в письменном виде содержаться во введении к дисциплине.

Рациональности практических занятий в лабораториях и с использованием оборудования, говорят в Минобразования, пока нет.

- В существующих условиях мы рекомендуем вносить изменения в учебные планы и перенести эти работы на более поздний срок, - заметила Старовойтова.

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