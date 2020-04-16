Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 апреля 2020-го: общее число выросло до 4204, за сутки - плюс 476

Мы собрали последние новости о том, сколько зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 апреля 2020 года

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По данным Министерства здравоохранения Беларуси на утро 16 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 4204 человек. По официальной информации, умерли 40 человек с COVID-19, а 65 пациентов сейчас подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего в Беларуси проведено свыше 81,2 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.

16 апреля Минздрав проводит очередную прямую трансляцию брифинга на тему «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19». С последней информацией выступят начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Александр Пацеев, первый замминистра ЖКХ Геннадий Трубило и директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

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