Минобразования: Предусматривается возможность доплаты учителям за дистанционные уроки

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Начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова объяснила, как будет решаться вопрос с оплатой труда учителей в случае, если им придется работать больше. Речь о ситуации, когда учителям надо будет проводить и уроки в классах для тех детей, кого родители решат отправить в школу (например, из семей, где нет собственных компьютеров или смартфонов. - Ред.), и онлайн для оставшихся дома.

- Школа будет работать в тех условиях в зависимости от того, как будет складываться ситуация, и с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения, - рассказала Ирина Каржова на онлайн-конференции БелТА. - Если получится, что часть учащихся будет сидеть за партой и получать знания в школе, а часть будет переведена на индивидуальный учебный план и для них будет предусмотрено сопровождение педагога, то нагрузка на учителя возрастет. Сегодня Министерство образования предусматривает возможность дополнительной доплаты учителям, которые будут задействованы в информационном сопровождении учащихся, обучающихся на удаленке. Уже есть предварительная договоренность с Министерством финансов. О том, какие это будут доплаты и как они будут вводиться, сможем конкретно говорить, когда будет принят соответствующий нормативно-правовой документ. То есть работа в этом направлении ведется.