Минобразования: Дистанционно можно обучать даже физкультуре
Родители поинтересовались во время онлайн-конференции БелТА, все ли дисциплины переведут в формат дистанционного обучения. Начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова говорит:
- Мы сейчас говорим, что в принципе все возможно. Даже обсуждали физкультуру, что есть возможность обучаться удаленно. Опять же обращаем внимание: это началось не сегодня и не вчера. Учителя и учреждения образования к этому готовы и уже работали в этом направлении на протяжении определенного промежутка времени. Поэтому вопросов быть не должно с учетом специфики конкретного учреждения образования, конкретного ребенка, конкретного учителя.
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