Минобразования: Дистанционно можно обучать даже физкультуре

Пока ход теоретических уроков по физкультуре дистанционно не совсем понятен, но - возможен, уверены в Минобразования. Фото: Павел МАРТИНЧИК

За время с начала ситуации с коронавирусом, говорят в госоргане, учителя и школы успели подготовиться к таким вариантам развития событий

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Родители поинтересовались во время онлайн-конференции БелТА, все ли дисциплины переведут в формат дистанционного обучения. Начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова говорит:

- Мы сейчас говорим, что в принципе все возможно. Даже обсуждали физкультуру, что есть возможность обучаться удаленно. Опять же обращаем внимание: это началось не сегодня и не вчера. Учителя и учреждения образования к этому готовы и уже работали в этом направлении на протяжении определенного промежутка времени. Поэтому вопросов быть не должно с учетом специфики конкретного учреждения образования, конкретного ребенка, конкретного учителя.