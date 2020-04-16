2020-04-16T14:05:45+03:00
Общество
КП Беларусь

«116 случаев коронавируса, на ИВЛ детей нет». Минздрав о том, как СOVID-19 переносят дети

Среди симптомов - слабость, вялость, отказ от еды, боли в животе, насморк, кашель, повышение температуры, рвота, лихорадка
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Детей с коронавирусом в тяжелом состоянии в Беларуси нетДетей с коронавирусом в тяжелом состоянии в Беларуси нетФото: Павел МАРТИНЧИК
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- По данным на 8 утра 16 апреля, в Беларуси зарегистрировано 116 детей с ковид-инфекцией, - привел цифры начальник Главного управления организации медпомощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Александр Пацеев. - Практически все дети переносят заболевание в бессимптомной или легкой форме. Все дети c COVID-19, дети-контакты 1-го и 2-го уровней с респираторными симптомами находятся в стационарах. Детей в тяжелом состоянии и на ИВЛ в стране нет. Процентом заболевших детей среди общего числа заболевших мы не отличаемся от других стран.

Александр Пацеев рассказал о том, как коронавирус переносят дети садовского и школьного возраста - не только в Беларуси.

- Заболевание у детей редко протекает в средне-тяжелой форме. Если вирусная инфекция протекает с катаральными явлениями, то они типичны: слабость, вялость, отказ от еды, боли в животе, насморк, кашель, повышение температуры, рвота, лихорадка.

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