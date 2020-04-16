«В санаториях отменены экскурсии, концерты, дискотеки»: какие меры безопасности применяют в белорусских здравницах

Директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский рассказал, что в санаториях есть социальное дистанцирование

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Сегодня, 16 апреля, в Национальном пресс-центре состоялся стрим, в котором специалисты ответили на вопросы белорусов о COVID-19. Вопросы касались и белорусских санаториев. Например, применяются ли в санаториях какие-то меры социального дистанцирования?

- Сегодня действительно все санатории работают в данном направлении с целью минимизации распростраения инфекции, если такая, возможно, возникнет. В санаториях сегодня отменены массовые мероприятия такие, как как экскурсии, концерты, дискотеки. Режим питания по возможности проводятся в несколько смен с рассадкой отдыхающих на рекомендуемые интервалы в полтора, два метра от столов, - рассказал во время стрима директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

По словам специалиста, сегодня загрузка санаторно-курортных учреждений невелика.

Так, средняя заполняемость санаториев составляет около 40%.

- Поэтому данная заполняемость позволяет эти меры - социального дистанцирования - применять в полном объеме для профилактической работы.

По словам Болбатовского, в белорусских здравницах проводятся дополнительные кварцевания там, где проходят малыми группами лечебные мероприятия, такие как спелеолечение, ЛФК и т.д. Кроме того, при посещении бассейна и проведения занятий ЛФК в бассейне минимизированы группы. Также сокращена периодичность проведения занятий.

Любопытно, что в саунах вирус погибает, так как там "высокие температурные режимы".

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