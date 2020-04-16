КП Беларусь
«Как пройти медосмотр в условиях коронавируса, если ребенку надо идти в сад?» Минздрав отвечает на вопросы белорусов
Перед походом в поликлинику медики просят позвонить в медучреждение
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- Ребенку надо идти в детский сад. Как проходить медосмотр? - поинтересовались во время стрима у специалистов.
- Нужно позвонить в регистратуру поликлиники, к которой вы относитесь. И здесь два варианта. Если ребенок просто оформляется в сад или возвращается после непосещения по желанию родителей. В первом случае справку выпишут по результатом осмотра, который проводили ранее.
Мы не закрыли поликлиники, но разделили потоки. В регистратуре можно узнать, как организована логистика. Эта информация есть и на сайтах поликлиник.