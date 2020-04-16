Минобразования: Балл за четвертую четверть при дистанционном обучении выставят по отметкам за текущие задания

Как выставят отметки за четверть и за год? Этот вопрос волнует и учеников, и их родителей, и учителей. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

У чиновников сферы образования спросили, как в условиях дистанционного обучения будут контролировать знания по предметам

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А еще под вопросом у родителей выставление четвертных и годовых отметок.

Директор Национального института образования Валентина Гинчук на онлайн-конференции БелТА сказала, что учреждение, которое она возглавляет, рекомендует ряд сервисов, где возможна обратная связь.

- [Сервисы] предполагают, что учитель будет консультировать учащихся по поводу затруднений, возникающих в процессе самостоятельного изучения материала (о его организации, по мнению спикера, сегодня корректно говорить. - Ред.). Именно учитель определяет, в каком формате необходимо предоставить выполненные задания, которые он предложил для самостоятельной работы. И эти задания будут оценены.

Также Валентина Гинчук считает, что учителя и администрация конкретных школ определят механизм взаимодействия с учащимися, которые будут заниматься удаленно. Это касается и веб-платформы.

По четвертным и годовым отметкам ситуацию разъяснила начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова:

- С учетом тех отметок, которые ребенок получит за выполненные задания, будет выставлена четвертная отметка. По итогам уже всех четвертей будет выставлена годовая отметка, то есть здесь вопросов тоже быть не должно.