2020-04-16T14:10:59+03:00
Общество
КП Беларусь

«Массовое использование пока не планируем». Минздрав рассказал об экспресс-тестах на антитела и объяснил, почему нельзя протестироваться платно

Сейчас на коронавирус тестируют только по показаниям. Сдать анализ любой желающий не может
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Экспресс-тесты на антитела должны появиться на этой неделе. Об этом говорил министр здравоохранения Владимир Караник. Подтвердил информацию и начальник Главного управления организации медпомощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Александр Пацеев

- На этой неделе мы ожидаем пробную партию и сможем отработать алгоритм, как работать дальше. Массовое использование тестов не планируем, пока не получим положительные результаты апробации, потому что тесты не зарегистрированы в Беларуси.

Вопрос о свободной продаже тестов специалисты собираются рассмотреть позже.

- Будем рассматривать после того, как будет насыщен рынок и тест-системы пройдут апробацию.

Во время стрима у специалистов поинтересовались, где и когда можно будет сдать тесты на антитела к коронавирусу и почему не задействованы при тестировании частные лаборатории.

- На сегодня есть две группы показаний для проведения тестов: клинические и эпидемиологические. Все четко определено в документах. Сейчас мы не делаем тесты по желанию и на платной основе, а исследуем пациентов по тем критериям, которые существуют.

Пацеев отметил, что сегодня есть три частные лаборатории, которые участвуют в проведении тестов на COVID-19.

- Всего в республике лабораторной диагностикой COVID-19 занимаются 24 лаборатории.

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