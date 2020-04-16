Начнутся ли в понедельник, 20 апреля занятия в школах?

Пока не ясно, начнутся ли занятия в понедельник. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Каникулы после третьей четверти продлялись, напомним, уже дважды из-за сложной эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом

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"Начнутся ли в понедельник занятия в школах?" - такой вопрос задали чиновникам Минобразования на онлайн-конференции БелТА. Начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова не ответила конкретно:

- На сегодня у нас каникулы до субботы включительно. Минобразования готово к различным вариантам, исходя из сложившейся ситуации, поэтому решение по дальнейшей организации образовательного процесса будет принято в ближайшее время с учетом всех рекомендаций Минздрава.