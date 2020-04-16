Весенние отключения горячей воды в Беларуси из-за коронавируса перенесут на сентябрь

Руководство ЖКХ пообещало дать об этом рекомендацию исполкомам. Но отключать воду в 2020 году все равно нужно, чтобы подготовиться к зиме

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Как известно, с 11 мая в Минске начинается плановое отключение горячей воды. Многие жители считают, что этого делать не стоит -ведь в Минздраве говорят, что как раз на это время придется пик пандемии коронавируса в Беларуси, а без горячей воды будет сложно соблюдать правила личной гигиены.

- Действительно, сегодня в сложившейся ситуации есть такая проблема, и по решению местных исполнительных и распорядительных органов мы будем рекомендовать отключать горячу воду не с 11 мая, а перенести майские отключения на более поздний срок -например, на сентябрь, - рассказал первый замминистра ЖКХ Беларуси Геннадий Трубило. - Хочу отметить, что все равно профилактические мероприятия по подготовке к отопительному периоду должны проводиться, это будет являться залогом безопасности в зимний период.

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