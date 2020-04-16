«Диарея и боль в животе». Минздрав рассказал о непривычных симптомах COVID-19

Cпециалисты говорят и о насморке как о симптоме коронавируса

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Начальник Главного управления организации медпомощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Александр Пацеев рассказал о начальных симптомах СOVID-19.

- Наиболее частый симптом - это лихорадка. Встречается он у 20 - 80%, озноб - у 40%, - отметил специалист. - Так же это одышка, кашель, насморк, заложенность носа, дискомфорт в грудной клетке, боль в горле.

Пацеев отметил и симптомы COVID-19 со стороны желудочно-кишечного тракта.

- Диарея или боль в животе, - сказал Александр Пацеев. - Как и при гриппе, может быть боль в мышцах. И общий симптом для всех вирусных инфекций - это недомогание.