2020-04-16T14:14:39+03:00
Общество
КП Беларусь

Дороги крупных городов Беларуси моют дезинфицирующими средствами каждый день

А остановки и платформы обрабатывают дважды в сутки
Геннадий МОЖЕЙКО
Поделиться:
Дороги крупных городов Беларуси моют дезинфицирующими средствами каждый день.Дороги крупных городов Беларуси моют дезинфицирующими средствами каждый день.Фото: Эвика ОТТО
Изменить размер текста:

Недавно минчане обратили внимание на то, что улицы Минска по ночам стали поливать какой-то жидкостью. «Комсомолка» выяснила: в основе состава - моющее средство с дезинфицирующим эффектом, а если ситуация ухудшится, будут применяться более жесткие дезинфицирующие составы с вирулицидным эффектом. Зачем это надо?

- Такая обработка проводится в соответствии с разработанными и согласованными с Центрами гигиены и эпидимиологии регламентами, - рассказал первый замминистра ЖКХ Беларуси Геннадий Трубило. - Это делают в каждом крупном городе. Улично-дорожная сеть обрабатывается один раз в сутки дезсредствами с последующей промывкой технической водой. Также один раз в сутки проводится дезинфекция остановочных пунктов. Дезинфекция подземных и надземных переходов и платформ проводится дезрастворами два раза в сутки. Для примера: в Минске для проведения таких работ на улично-дорожной сети ежесуточно задействовано более 500 единиц техники, из них поливочных машин – 180 штук.

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере и Телеграме на номер +375 29 124-42-59.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Как будут обучать онлайн детей, у которых дома нет интернета и смартфона?
«В санаториях отменены экскурсии, концерты, дискотеки»: какие меры безопасности применяют в белорусских здравницах
В Полесском радиационном заповеднике нашли человеческие кости
«Контактам 1-ого уровня сократили срок самоизоляции? Это неправда»: Миздрав ответил на вопросы граждан
Минобразования: 40% учащихся готовы продолжить обучение в школе
Дороги крупных городов Беларуси моют дезинфицирующими средствами каждый день
«Диарея и боль в животе». Минздрав рассказал о непривычных симптомах COVID-19
Весенние отключения горячей воды в Беларуси из-за коронавируса перенесут на сентябрь
Начнутся ли в понедельник, 20 апреля занятия в школах?
«Массовое использование пока не планируем». Минздрав рассказал об экспресс-тестах на антитела и объяснил, почему нельзя протестироваться платно
Минобразования: Балл за четвертую четверть при дистанционном обучении выставят по отметкам за текущие задания
«Как пройти медосмотр в условиях коронавируса, если ребенку надо идти в сад?» Минздрав отвечает на вопросы белорусов
«116 случаев коронавируса, на ИВЛ детей нет». Минздрав о том, как СOVID-19 переносят дети
Минобразования: Дистанционно можно обучать даже физкультуре
Минобразования: Предусматривается возможность доплаты учителям за дистанционные уроки
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 апреля 2020-го: общее число выросло до 4204, за сутки - плюс 476
Минобразования: Рациональности практических занятий в вузах сейчас нет
Погода на Пасху в Беларуси: ветер утихнет, но пройдет снег
Лукашенко об амнистии для молодых «закладчиков»: Не смогли уследить за этими подростками
Доллар растет, евро падает: торги на бирже 16 апреля
Пожар возле ЧАЭС потушили - остались лишь тлеющие пни
В Житковичском районе угонщик с 5,7 промилле спровоцировал ДТП
Из-за коронавируса Красный Крест в Гомеле перестал принимать одежду для нуждающихся
В суде Добруша решают, кому отдать чудотворную икону: епархии или бабушке
Под Полоцком лесник наткнулся на арсенал снарядов, а тракторист в поле едва не наехал на немецкую мину
В Каменце пенсионер снял с банковского счета 23 тысячи рублей и спрятал их в гараже, деньги украла… родня