Дороги крупных городов Беларуси моют дезинфицирующими средствами каждый день

Изменить размер текста: A A

Недавно минчане обратили внимание на то, что улицы Минска по ночам стали поливать какой-то жидкостью. «Комсомолка» выяснила: в основе состава - моющее средство с дезинфицирующим эффектом, а если ситуация ухудшится, будут применяться более жесткие дезинфицирующие составы с вирулицидным эффектом. Зачем это надо?

- Такая обработка проводится в соответствии с разработанными и согласованными с Центрами гигиены и эпидимиологии регламентами, - рассказал первый замминистра ЖКХ Беларуси Геннадий Трубило. - Это делают в каждом крупном городе. Улично-дорожная сеть обрабатывается один раз в сутки дезсредствами с последующей промывкой технической водой. Также один раз в сутки проводится дезинфекция остановочных пунктов. Дезинфекция подземных и надземных переходов и платформ проводится дезрастворами два раза в сутки. Для примера: в Минске для проведения таких работ на улично-дорожной сети ежесуточно задействовано более 500 единиц техники, из них поливочных машин – 180 штук.

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере и Телеграме на номер +375 29 124-42-59.