2020-04-16T14:20:13+03:00
Общество
КП Беларусь

Минобразования: 40% учащихся готовы продолжить обучение в школе

При этом 75% могут заниматься онлайн, и их предлагают перевести на индивидуальный учебный план
Сергей ТРЕФИЛОВ
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Заниматься онлайн или за партой - вот в чем вопрос!Заниматься онлайн или за партой - вот в чем вопрос!Фото: Павел МАРТИНЧИК
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На онлайн-конференции БелТА разъяснения дала начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова. Так, она подчеркнула, что во время вынужденно затянувшихся каникул учителя работают, школы не закрыты. Также в них действуют лагеря, которые посещает более трех тысяч юных белорусов.

- Изучили мнения родителей: сколько сегодня детей готовы прийти в школу и начать образовательный процесс очно. Сегодня около 40% учащихся готовы сесть за парту и продолжить обучение в четвертой четверти, -сказала чиновница. - Для учащихся, которые по заявлению родителей не придут в школы, мы рассматриваем возможность организации образовательного процесса с использованием информационных технологий.

По словам Каржовой, более 85% школ готовы с технической точки зрения начать обучение удаленно. Такой же процент учителей может начать образовательный процесс с использованием информационных технологий. Готовы к онлайн-обучению и три четверти учащихся. Этих детей хотят министерство предлагает перевести на индивидуальный учебный план. Такая форма знакома тем, чьи дети обучаются, посещая школу только для аттестации.

- Особенность [в сложившейся ситуации - Ред.] будет заключаться в том, что при переводе на индивидуальный учебный план будет обеспечено сопровождение обучения учителем.

Говоря о сопровождении, имеется ввиду доставка учащемуся основного объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие педагога и ученика, возможность самостоятельной работы для ребенка, контроль знаний и навыков учителем. Каналы взаимодействия выбирает школа по своим возможностям.

- Для тех, кто придет в школу и сядет за парты, мы готовы начать обычный образовательный процесс - очно, в традиционном режиме, - добавила Ирина Каржова. Правда, она уточнила, что пока решение о начале занятий в понедельник не принято.

Тем временем Минобразования с Национальным институтом образования внесли коррективы в календарно-тематическое планирование. Это сделано, чтобы завершить учебный год вовремя и аттестовать детей.

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