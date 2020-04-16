2020-04-16T17:11:29+03:00
Общество
КП Беларусь

«Контактам 1-го уровня сократили срок самоизоляции?" - "Это неправда»: Минздрав ответил на вопросы граждан

Сток составляет 14 дней с момента последнего контакта, все это определено в постановлении Совета министров по самоизоляции
Геннадий МОЖЕЙКО
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«Контактам 1-ого уровня сократили срок самоизоляции? Это неправда»: Миздрав ответил на вопросы граждан«Контактам 1-ого уровня сократили срок самоизоляции? Это неправда»: Миздрав ответил на вопросы гражданФото: Святослав ЗОРКИЙ
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- Зачем вы хотите ограничить срок самоизоляции до 3 - 5 дней контактам 1-го уровня, если инкубационный период длится в среднем две недели, - такой вопрос поступил руководству Минздрава.

- Это неправда, - ответил начальник Главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Александр Пацеев. - Мы не ограничиваем срок самоизоляции, он в этой ситуации составляет 14 дней с момента последнего контакта, все это определено в постановлении Совета министров по самоизоляции, поэтому никто не ограничивает.

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Количество и прирост зараженных COVID-19 в Беларуси. Фото: ПЕТРОЧЕНКО Виктория

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