Как будут обучать онлайн детей, у которых дома нет интернета и смартфона?

В Национальном институте говорят: учебники даже при удаленном обучении никто не отменял. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

И все ли учителя готовы к таким контактам с учащимися? Эти вопросы задали чиновникам сферы образования

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Директор Национального института образования Валентина Гинчук говорит, что если у учителя не получается наладить работу с использованием компьютеров и гаджетов, никто не отменял школьные учебники и другие компоненты УМК. Главное для педагога - выстроить механизм, как передать учащемуся задание и получить выполненную работу. Специалист рекомендует использовать те же соцсети и вайбер, которыми и так охвачен каждый класс.

Также спикер добавила, что во время дополнительных каникул учителя смогли подтянуть свои навыки в использовании современных гаджетов для организации образовательного процесса - самостоятельно и с помощью коллег.

- На сегодня даже у педагогов, у которых были определенные проблемы с использованием информационно-коммуникативных технологий […], эти вопросы решены.

Вместе с тем на онлайн-конференции БелТА Валентина Гинчук констатировала:

- Мы прекрасно понимаем, что дистанционная работа в общем среднем образовании не является полноценной заменой существующей формы обучения, потому у нее несколько иные задачи.