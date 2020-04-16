2020-04-16T15:19:15+03:00
Общество
КП Беларусь

«В мае заканчивается срок действия удостоверения по инвалидности. Можно продлить автоматически?» Минздрав отвечает на вопросы белорусов

При некоторых заболеваниях, чтобы продлить инвалидность, нужно проходить повторные осмотры
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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- Срок действия инвалидности истекает в мае. Что делать с продлением? Планируется ли автоматически продлевать инвалидность или надо идти в поликлинику и собирать все справки? - поинтересовались в прямом эфире у специалистов.

- Мы не планируем автоматическое продление группы инвалидности. Эти вопросы определены законодательно. С течением времени состояние пациента может меняться, поэтому для определения группы инвалидности необходимо проходить медосмотр и освидетельствование. В настоящее время менять процедуру мы не планируем, - ответил начальник Главного управления организации медпомощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Александр Пацеев.

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