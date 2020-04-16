КП Беларусь
«В мае заканчивается срок действия удостоверения по инвалидности. Можно продлить автоматически?» Минздрав отвечает на вопросы белорусов
При некоторых заболеваниях, чтобы продлить инвалидность, нужно проходить повторные осмотры
Фото: pixabay.com
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- Срок действия инвалидности истекает в мае. Что делать с продлением? Планируется ли автоматически продлевать инвалидность или надо идти в поликлинику и собирать все справки? - поинтересовались в прямом эфире у специалистов.
- Мы не планируем автоматическое продление группы инвалидности. Эти вопросы определены законодательно. С течением времени состояние пациента может меняться, поэтому для определения группы инвалидности необходимо проходить медосмотр и освидетельствование. В настоящее время менять процедуру мы не планируем, - ответил начальник Главного управления организации медпомощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Александр Пацеев.