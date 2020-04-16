Кто должен обрабатывать подъезд, если из него забрали человека с подозрением на COVID-19?

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- Медики, одетые как космонавты, забрали мою соседку в больницу. Мы пытались добиться от ЖЭСа, чтобы обработали подъезд -везде ответ один и тот же: " Мы не делаем", - такой вопрос поступил в ходе прямой линии представителей Минздрава и ЖКХ. Вот что ответил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило:

- В местах общего пользования дезинфекция поверхностей проводятся по рекомендации раз в день. Что касается дезмероприятий, то в случае выявления возбудителей инфекционного заболевания такая обработка входит в компетенцию Центров гигиены и эпидемиологии. Поэтому необходимо общаться туда - они проведут профессиональную обработку.

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