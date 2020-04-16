2020-04-16T17:12:02+03:00
Общество
КП Беларусь

Может ли сделать тест на коронавирус любой желающий в Беларуси?

Сейчас тест делают только по показаниям
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Сейчас тест на COVID-19 делают только по показаниямСейчас тест на COVID-19 делают только по показаниямФото: Артем КИЛЬКИН
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С таким вопросом к Минздраву обратились во время прямого эфира.

- Возможно ли в ближайшее время в Беларуси сделать тест на коронавирус любому желающему, хотя бы платно? Думаю, благодаря этому можно было бы избежать такого массового заражения людей и немного пополнить бюджет, - предположил зритель трансляции.

- Есть четкие показания - клинические и эпидемиологические - и мы будем выполнять исследования по показаниям, - ответил начальник Главного управления организации медпомощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Александр Пацеев.

Количество и прирост зараженных COVID-19 в Беларуси. Фото: ПЕТРОЧЕНКО Виктория

Количество и прирост зараженных COVID-19 в Беларуси. Фото: ПЕТРОЧЕНКО Виктория

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