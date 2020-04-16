Может ли сделать тест на коронавирус любой желающий в Беларуси?

Сейчас тест на COVID-19 делают только по показаниям Фото: Артем КИЛЬКИН

Сейчас тест делают только по показаниям

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С таким вопросом к Минздраву обратились во время прямого эфира.

- Возможно ли в ближайшее время в Беларуси сделать тест на коронавирус любому желающему, хотя бы платно? Думаю, благодаря этому можно было бы избежать такого массового заражения людей и немного пополнить бюджет, - предположил зритель трансляции.

- Есть четкие показания - клинические и эпидемиологические - и мы будем выполнять исследования по показаниям, - ответил начальник Главного управления организации медпомощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Александр Пацеев.