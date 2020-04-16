2020-04-16T15:11:00+03:00
Общество
КП Беларусь

«На карантин не закрыт ни один санаторий»

При этом есть несколько санаториев, которые работают в ограничительном режиме. Еще два санатория приостановили свою деятельность из-за низкой нагрузки
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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При поступлении пациентов в здравницы проводится термометрия, а также собирается первичный сбор эпиданамнеза с последующим осмотром врача.При поступлении пациентов в здравницы проводится термометрия, а также собирается первичный сбор эпиданамнеза с последующим осмотром врача.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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По словам директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадия Болбатовского, на карантин не закрыт ни один санаторий.

- На сегодняшний момент есть несколько санаториев, которые работают в ограничительном режиме и два санатория (на вчерашний день), которые не работали по решению собственника. Была приостановлена их деятельность в связи с низкой загрузкой и предполагаемой низкой глубине продаж, - сказал Геннадий Болбатовский во время стрима «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19», который проходил в Национальном прессц-центре.

Как рассказал специалист, санатории ранее приняли меры безопасности:

- Ограничили направления в санаторно-курортные организации всех категорий граждан, в том числе полностью прекратили направление лиц пожилого возраста. То есть это неработающие пенсионеры и инвалиды.

Кроме того, при поступлении пациентов проводится термометрия, собирается первичный сбор эпиданамнеза с последующим осмотром врача на наличие признаков заболевания. И лишь после этого человека заселяют в санаторий.

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