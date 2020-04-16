Кочанова в Витебске: Честно и откровенно поговорить, узнать, какую помощь оказывать
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова посещает Витебск, где встречается с медиками региона. Уровень заболеваемости здесь более высокий, чем в других регионах и областных центрах, подтвердила Кочанова, поэтому «Витебской области уделяется самое пристальное внимание».
- Все меры по обеспечению средствами индивидуальной защиты, лекарствами, по защите медицинских работников, от которых зависит очень многое, предпринимаются, - заявила спикер.
Кочанова приехала в Витебск, чтобы «честно и откровенно поговорить, из первых уст узнать, какие есть вопросы, что нужно решать и какую помощь оказывать», цитирует belta.by:
- По итогам встречи будем видеть, где нужно подставить плечо. Надеемся, что в ближайшее время ситуация будет улучшаться и по Витебской области, и по Минску.
В то же время министр здравоохранения Владимир Караник рассказал, что число зараженных СОVID-19 в Витебской области возросло до 1092 человек:
- Из положительных моментов мы видим в регионе существенное снижение темпов прироста пациентов, страдающих пневмониями. Ситуация с ОРИ также идет на спад.
По словам Караника, на Витебщине «совпали два пика - подъем заболеваемости коронавирусом и респираторными вирусными инфекциями, осложеннными пневмониями».
Он надеется в ближайшие недели увидеть «устойчивое снижение заболеваемости респираторными инфекциями и пневмониями в регионе».