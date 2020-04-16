Снилизись ли цены на путевки в санатории из-за закрытия границ и отсутствия иностранцев?

"Практически всеми санаториями приняты меры по снижению цен в пределах от 10 до 40%". Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Сегодня, 16 апреля, в Национальном пресс-центре специалисты ответили на вопросы белорусов о COVID-19. Вопросы касались и белорусских здравниц. Один из них - снижение цен на путевки в белорусские санатории в связи с закрытием границ и отсутствием зарубежных граждан.

- Действительно, сегодня собственниками предпринимаются определенные меры по активизации работы на внутреннем рынке. Потому что ежегодно более 200 тысяч иностранных граждан отдыхали и проходили лечение в наших санаториях. Потому в отсутствие спроса и закрытых границ, безусловно, мы ищем варианты по компенсации этого контингента, - сказал директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский. - И на сегодня практически всеми санаториями приняты меры по снижению цен в пределах от 10 до 40% на путевки в целом или на определенные виды услуг. Система скидок действует всегда, но сейчас эта работа активизирована, и с учетом массовых отказов и отмены бронирования на апрель - май эта работа проводится. (...) Мы надеемся, что и в летний период при стабилизации эпидемиологической ситуации наши граждане будут активно пользоваться услугами санаториев.

Болбатовский отметил, что пока массовой отмены бронирования на лето в белорусские санатории не отмечается.

По его словам, пока белорусские здравницы готовятся в плановом порядке к летнему сезону.

Болботовский также ответил и на такой вопрос: "Каким образом будет компенсировано право на санаторно-курортное лечение граждан Беларуси, которые досрочно завершили лечение в санаториях, находящихся за рубежом?"

По словам Болбатовского, окончательного ответа на этот вопрос нет, потому что "в условиях неопределенности возобновления работы здравниц за рубежом". Их всего пять - в Латвии, Литве и в России.

- В связи с закрытием границ мы были вынуждены досрочно прекратить оздоровление и лечение наших граждан в этих санаториях. Позиция Республиканского центра и санаториев такова, что мы предоставим возможность - в случае возобновления работы этих учреждений - людям завершить лечение и реализовать до конца свое право на санаторно-курортное лечение.