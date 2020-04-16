2020-04-16T17:03:24+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси 25 апреля пройдет республиканский субботник

Деньги направят на подготовку детских лагерей, на мемориал и в Национальный художественный музей
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Беларуси 25 апреля пройдет республиканский субботникВ Беларуси 25 апреля пройдет республиканский субботникФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Несмотря на распространение коронавируса, в Беларуси решили не отказываться от проведения традиционных весенних субботников. Правительство назначило республиканский субботник на следующую субботу - 25 апреля.

В этот день предлагается провести республиканский субботник на рабочих местах или благоустроить историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, подготовить детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону.

В сообщении, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале, подчеркивается, что личное участие в субботнике примут руководители госорганов.

- Удержание нанимателями денежных средств из зарплаты работников, для которых 25 апреля является рабочим днем, производится с их согласия в размерах, определяемых добровольно самими коллективами, - отмечается в информации.

В документе прописано, что 50% заработанных в этот день средств направят на подготовку детских загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону, а также на благоустройство населенных пунктов, работы на историко-культурных объектах, мемориалов.

Вторую половину средств облисполкомы и Минский горисполком перечислят Министерству финансов. Эти деньги в равных долях направят Национальному художественному музею и Гомельскому облисполкому для финансирования реконструкцию братского захоронения на месте сожженной деревни Олы в Светлогорском районе.

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