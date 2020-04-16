2020-04-16T17:56:03+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебской области на самоизоляции находятся свыше 3 тыс. человек

Их проверяют работники санслужбы и милиционеры
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Витебской области на самоизоляции находятся свыше 3 тыс. человекВ Витебской области на самоизоляции находятся свыше 3 тыс. человекФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В Витебской области по данным на 16 апреля находятся на самоизоляции свыше 3 тыс. человек. Это те, у кого диагностирован коронавирус, контакты первого и второго уровней, а также прибывшие из-за границы.

Работники санитарного ведомства и милиция проверяют, как «люди себя чувствуют и выполняют ли предписанный режим», цитирует belta.by главного санитарного врач региона Владимира Синкевича.

В сообщении отмечается, что срок самоизоляция - 14 дней, однако он может быть продлен по решению врачей. Тех, кто находится на самоизоляции, обязали не покидать жилье кроме как в случаях крайней необходимости - это вынос мусора, визит в ближайший магазин и аптеку. В этом случае следует обязательно носить маску и ни с кем не контактировать.

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