2020-04-16T18:01:52+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бресте 9 Мая не будет традиционного шествия в Брестскую крепость

Митинг отменяется из-за коронавируса, но зато состоится салют
Оксана БРОВАЧ
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День Победы в Брестской крепости в этом году каждый может отметить индивидуально.День Победы в Брестской крепости в этом году каждый может отметить индивидуально.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Из-за коронавируса власти Бреста решили скорректировать программу мероприятий к 9 Мая.

– Возникает вопрос, как будем проводить 9 Мая с учетом тех традиций, которые были заложены в Бресте. Я думаю, мы никому запрещать в крепость приходить не будем, это абсолютно не патриотично и не по-человечески. Но организовывать колонну, какие-то массовые мероприятия, митинги тоже, с большой долей вероятности, не будем. Возложение цветов, венков - это долг и представителей власти, и общественности. И каждый житель города может спокойно реализовать свои нравственные и патриотические порывы 9 Мая в крепости или другом объекте воинской славы, - заявил 16 апреля на брифинге в Брестском горисполкоме председатель Александр Рогачук.

Напомним, в Бресте существует традиция в День Победы устраивать праздничное шествие в Брестскую крепость. Колонна, которая состоит из представителей предприятий, школьников и студентов, горожан, обычно собирается на проспекте Машерова и в сопровождении оркестра двигается в крепость. На площади Церемониалов проходит праздничный митинг. В этом году из-за коронавируса от этих мероприятий власти предлагают отказаться.

Однако салют все же планируется. Его даст частная организация, а не военные.

– Время салюта будет уточнено. Будем стараться рассредоточить людей, - цитирует belta.by председателя горисполкома.

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