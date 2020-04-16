Республиканский субботник пройдет по расписанию – 25 апреля, несмотря на коронавирус
На сайте Национального правового портала опубликовано постановление Совмина, согласно которому 25 апреля в Беларуси пройдет Республиканский субботник. Примечательно, что в постановлении не идет речь и не описаны какие-либо меры, которые могли бы быть приняты для нераспространения коронавирусной инфекции во время субботников по всей стране. Но, возможно, такие санитарно-эпидемиологические мероприятия будут приниматься на местах.
В республиканском субботнике участие примут органы госуправления, правительственные госорганизации, местные исполкомы, руководители госорганов, а также все другие организации на добровольной основе.
– Во время субботника можно наводить порядок на работе, благоустроить историко-культурную площадку, город или деревню, заняться подготовкой детских лагерей к летнему сезону, – уточняется в сообщении.
Вырученные на субботнике деньги будут через рай- и горисполкомы перечислены в областные бюджеты и Мингорисполком.
– Пятьдесят процентов средств останутся в распоряжении областных властей и столичного исполкома и будут направлены на подготовку детских лагерей к лету, благоустройство в населенных пунктах, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен ВОВ. Вторую часть средств перечислят в Минфин, который в равных частях перенаправит деньги в Национальный художественный музей и в бюджет Гомеля на реконструкцию братского захоронения в сожженной деревни Ола в Светлогорском районе, – пояснил портал.
Некоммерческие организации могут добровольно определить сумму перечислений от коллективов. Во главе рабочей группы по подготовке и проведению республиканского субботника – зам премьер-министра Владимир Кухарев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На 9 мая в Бресте отменили традиционное шествие.
Такие меры принимаются из-за коронавируса (подробности).
Медики или коммунальники: кто должен обработать подъезд, если в доме выявлен зараженный коронавирусом?
«Комсомолка» нашла ответ на вопрос (подробности).
Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»