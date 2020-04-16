2020-04-16T18:38:45+03:00
Общество
КП Беларусь

Республиканский субботник пройдет по расписанию – 25 апреля, несмотря на коронавирус

Вырученные средства направят на благотворительность и культурно-просветительские нужды
Надежда БУТОВИЧ
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Всеобщий субботник пройдет в Беларуси в последние выходные апреля. Фото: pixabay.com.Всеобщий субботник пройдет в Беларуси в последние выходные апреля. Фото: pixabay.com.
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На сайте Национального правового портала опубликовано постановление Совмина, согласно которому 25 апреля в Беларуси пройдет Республиканский субботник. Примечательно, что в постановлении не идет речь и не описаны какие-либо меры, которые могли бы быть приняты для нераспространения коронавирусной инфекции во время субботников по всей стране. Но, возможно, такие санитарно-эпидемиологические мероприятия будут приниматься на местах.

В республиканском субботнике участие примут органы госуправления, правительственные госорганизации, местные исполкомы, руководители госорганов, а также все другие организации на добровольной основе.

– Во время субботника можно наводить порядок на работе, благоустроить историко-культурную площадку, город или деревню, заняться подготовкой детских лагерей к летнему сезону, – уточняется в сообщении.

Вырученные на субботнике деньги будут через рай- и горисполкомы перечислены в областные бюджеты и Мингорисполком.

– Пятьдесят процентов средств останутся в распоряжении областных властей и столичного исполкома и будут направлены на подготовку детских лагерей к лету, благоустройство в населенных пунктах, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен ВОВ. Вторую часть средств перечислят в Минфин, который в равных частях перенаправит деньги в Национальный художественный музей и в бюджет Гомеля на реконструкцию братского захоронения в сожженной деревни Ола в Светлогорском районе, – пояснил портал.

Некоммерческие организации могут добровольно определить сумму перечислений от коллективов. Во главе рабочей группы по подготовке и проведению республиканского субботника – зам премьер-министра Владимир Кухарев.

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