2020-04-16T19:14:21+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Миорском районе сельчане увидели синяки у соседки и вызвали милицию

В истязаниях подозревают сожителя женщины, который поднял на ее руку не в первый раз
Надежда БУТОВИЧ
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Сельчанина второй раз за год привлекли за истязания сожительницы.Сельчанина второй раз за год привлекли за истязания сожительницы.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Очередную жертву семейного насилия установили правоохранители на Витебщине. Ранее «Комсомолка» рассказывала о витеблянине, пытавшем жену раскаленным утюгом, суд приговорил мужчину к 3 годам заключения. О еще одном домашнем тиране Юлия Гончарова, официальный представитель СК, рассказала в эфире «Радио Минск», сообщил Telegram Следственного комитета.

В апреле в милицию обратились жители одной из деревень в Миорском районе. Обеспокоенные сельчане рассказали участковому, что их соседку избили, на теле женщины огромное количество синяков и кровоподтеков. И, по всей видимости, побои эти нанес ей сожитель.

– В ходе следствия выяснилось, что потерпевшую сожитель неоднократно избивал в марте 2020 года. Ссоры продолжались, и мужчина вновь и вновь наносил сельчанке побои, бил кулаками и тяжелыми предметами, которые оказывались под рукой. В начале апреля побои на теле женщины увидели односельчане, они и позвонили участковому, – пояснили в пресс-службе.

В отношении истязателя возбудили уголовное дело. Известно, что в 2020 году он уже привлекался к ответственности за избиения сожительницы. Расследование не завершено.

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