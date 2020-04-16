В Ошмянах на мужчине загорелась одежда, когда он хотел подогреть на плите суп

Пламя сбила супруга, она же и позвонила в «скорую»

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В пресс-службе МЧС сообщили о возгорании в частном доме в Ошмянах.

Инцидент произошел в среду, 15 апреля. Спасателям позвонили из больницы и сказали, что в медучреждение на скорой помощи поступил 56-летний горожанин. Сотрудники МЧС выехали на место происшествия, чтобы разобраться в причинах пожара.

В итоге выяснилось, что утром, примерно в 11.00 часов, мужчина пошел на кухню, чтобы разогреть себе суп. Горожанин зажег газовую плиту, но внезапно коснулся пламени одеждой, которая мгновенно на нем загорелась. На крики супруга прибежала жена, она сама быстро затушила пламя и вызвала скорую помощь. Обгоревшему мужчине потребовалась госпитализация.

– Несмотря на то, что возгорание граждане ликвидировали сами, и подразделения спасателей не привлекались, сейчас стоит задача установить причины происшествия. Возможно, мужчина загорелся из-за нарушения правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов. Важно также проверить их исправность, – уточнили в пресс-службе.

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