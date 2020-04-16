2020-04-16T20:02:47+03:00
Экономика
КП Беларусь

Не только коронавирус, в целом – инфекции. Лукашенко подписал указ о доплатах медработникам

Надбавки выплатят для материального стимулирования
Надежда БУТОВИЧ
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Медработникам, сталкивающимся с инфекциями, начислят ежемесячные надбавки.Медработникам, сталкивающимся с инфекциями, начислят ежемесячные надбавки.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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В четверг, 16 апреля, Александр Лукашенко подписал указ, согласному которому работники здравоохранения получат материальное стимулирование. Об этом проинформировала пресс-служба президента.

Сообщается, что указом предусматриваются дополнительные надбавки для медработников. Условием для получения матстимулирования будет работа, связанная с инфекционными заболеваниями.

– В частности, в указе речь идет о работниках учреждений здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с инфекциями. Кроме того, надбавки получат медики, работающие в условиях, связанных с инфекциями, – уточнили в пресс-службе главы страны.

Сумма надбавок не называется, но уточняется, что выплаты будут ежемесячными. К слову, отдельно не отмечается «коронавирусная инфекция», как условия для надбавки, а только общее понятие – «инфекционные заболевания».

В пресс-службе также добавили, что указ был разработан правительством по поручению Александра Лукашенко. Предлагаемые Совмином подходы президент поддержал.

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