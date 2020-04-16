2020-04-16T20:36:49+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт. В Минске на повороте Kia выбила с дороги Range Rover

Пострадала водитель «Ровера»
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель "Киа" врезался во встречную машину. Фото: ГАИ Минск.Водитель "Киа" врезался во встречную машину. Фото: ГАИ Минск.
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Дорожно-транспортное происшествие, в котором легковая «Киа» выбила с пределов проезжей части «Рендж Ровер», произошло в Минске. Об этом пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщила в официальном Telegram-канале.

Авария случилась в Заводском районе белорусской столице. Днем на Партизанском проспекте столкнулись легковушка и кроссовер.

ДТП произошло на Партизанском проспекте Минска. Фото: ГАИ Минск.

ДТП произошло на Партизанском проспекте Минска. Фото: ГАИ Минск.

– По проспекту со стороны улицы Социалистическая в сторону улицы Кулешова на «Киа» ехал 42-летний водитель. В какой-то момент, поворачивая налево, водитель допустил столкновения с «Ровером», который ехал в прямом встречном направлении. От удара кроссовер развернулся и вылетел через бордюр на газон, – прокомментировали в пресс-службе.

В ДТП пострадала водитель кроссовера, женщину доставили в больницу. Сотрудники ГАИ выясняют причины и обстоятельства произошедшей аварии.

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Kia выбила с дороги Range Rover Минск. 16.04.2020г..

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Видеофакт. В Минске на повороте Kia выбила с дороги Range Rover
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