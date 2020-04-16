В Минске мамы с коронавирусом родили здоровых младенцев

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Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что в Беларуси для беременных женщин с коронавирусом выделили отдельные роддома. На 10 апреля по всей стране было зарегистрировано пять рожениц с COVID-19, заболевания протекали без угрозы жизни.

В среду, 15 апреля, две заболевшие коронавирусной пневмонией беременные в Минске стали мамами. А 16 апреля ребенка родила еще одна женщина.

– На данный момент в Минске три пациентки с COVID-19 родили клинически здоровых младенцев. Мамы и новорожденные чувствуют себя хорошо, ждут результатов ПЦР-диагностики, – процитировал tvr.by слова Дмитрия Никитина, заведующего отделением 6 городской клинической больницы.

Как уточнили в больнице, ведение родов заболевшей коронавирусом женщины не отличается от обычных. Уточняется, что у некоторых женщин было кесарево сечение, но это было связано с другими медпоказаниями, а не инфекцией.

Напомним, минская 6 городская клиническая больница одна из первых была переквалифицирована для пациентов с COVID-19.

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