Лукашенко поручил «Белавиа» организовать эвакуационные рейсы для застрявших за границей белорусов

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Указом президента в Беларуси установили механизм для организации эвакуационных рейсов. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Известно, что специальные чартеры будут организовываться для возвращения на родину белорусов из государств с особо напряженной эвакуационной обстановкой. Соответствующий документ Александр Лукашенко подписал в четверг, 16 апреля.

– Принятие документа было обусловлено особой необходимостью и введением отдельными странами на своих территориях режима ЧС. Также повлияли миграционные запреты либо ограничительные мероприятия, связанные с мерами по нераспространению коронавирусной инфекции, – пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что возвратом граждан в Беларусь будет заниматься компания «Белавиа» и правительство. Для чего поручено организовать эвакуационные чартеры и заняться возмещением связанных с этим затратами.

– В президентском указе также регулируется тема финансовых затрат, которые несут диппредставительства для покупки товаров первой необходимости, продуктов и оплаты иных неотложных расходов для белорусов, оказавшихся в сложной ситуации за рубежом, – добавили в пресс-службе.

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