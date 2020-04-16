2020-04-16T22:06:44+03:00
Общество
КП Беларусь

Видеофакт. Гомель накрыла небывалая песчаная буря

Ее поднял ураганный ветер, который также натворил много беды
Надежда БУТОВИЧ
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Ураганный ветер создал песчаную бурю в Гомеле. Фото: Сильные Новости.Ураганный ветер создал песчаную бурю в Гомеле. Фото: Сильные Новости.
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В Белгидромете отмечали, что в четверг, 16 апреля, в Беларуси практически по всей территории будет сильный ветер. Его порывы в среднем достигнут 15 – 22 метров в секунду. А в северных регионах республики ураганы приблизятся к штормовой отметке: 25 метрам в секунду.

Сильный ветер срывал с креплений вывески и билборды. Фото: Сильные Новости.

Сильный ветер срывал с креплений вывески и билборды. Фото: Сильные Новости.

В Гомеле в этот день ветер был средним – около 20 метров в секунду, но это не помешало ему создать небывалую песчаную бурю. Непроглядная пыль накрыла почти полностью областной центр, а на трассе М8 видимость из-за песчаной бури снизилась до минимума. Об этом сообщил местный ресурс «Сильные Новости».

На трассе М8 сильно снизилась видимость. Фото: "ЧП Гомель".

На трассе М8 сильно снизилась видимость. Фото: "ЧП Гомель".

Также из-за сильного ветра в Гомеле произошло несколько опасных происшествий. Так ветер на улице Ефремова сорвал секцию металлического ограждения. А еще облгород лишился нескольких вывесок и билбордов. О пострадавших людях не сообщается.

В пятницу, 17 апреля, в Беларуси сохранится такая же ветрено-ураганная погода: порывы 15 – 20 метров в секунду и средняя температура +7 - +11 тепла.

Ветер утихнет на православную Пасху, но намного теплее, увы, пока не станет.

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Видеофакт. Гомель накрыла небывалая песчаная буря
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