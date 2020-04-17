«Завышали показатели работы и получали за это премии». В Хойниках осудили администрацию кинотеатра

Приговор еще может быть обжалован Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В отчет вносили завышенные цифры по количеству посетителей сеансов и доходам

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В коррупции обвинили экс-директора предприятия и бывшего редактора репертуарного планирования, пишет belta.by. По данным обвинения, они вносили в отчеты недостоверные данные по темпам роста количества посещений сеансов в кинотеатре, доходов от показов. За эти показатели получали субсидии из районного бюджета. Деньги необоснованно платили работникам, выплачивали премии для себя.

Суд Хойникского района приговорил бывшего редактора репертуарного планирования к трем годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима со штрафом в 300 базовых величин. А экс-директора - к четырем годам колонии общего режима. Она же должна выплатить штраф - 350 базовых величин.

Обвиняемые обязаны возместить более 41 тыс. ущерба предприятию «Хойникикиновидеосеть», больше 83,4 тыс. - в доход государства, а именно - финансовому отделу Хойникского райисполкома. Более того, бывший руководитель должна перечислить предприятию еще 1,5 тысячи, ее подчиненная - 2,5 тысячи и 18,8 в доход государства.

Бывший руководитель обязана перечислить в пользу предприятия свыше Br1,5 тыс., ее подчиненная - более Br2,5 тыс. в счет возмещения ущерба ККУП и свыше Br18,8 тыс. в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.