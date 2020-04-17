2020-04-17T09:57:33+03:00
Общество
КП Беларусь

У солдата-срочника в Печах нашли коронавирус

Это первый официальный случай в белорусской армии
Полина СВЕТЛОВА
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Все военнослужащие того подразделения, где служит инфицированный солдат, уже изолированыВсе военнослужащие того подразделения, где служит инфицированный солдат, уже изолированыФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Как сообщила официальный представитель Министерства обороны Беларуси Наталья Гаврусик, военносулежащего госпитализировали с пневмонией. Его тест на коронавирус дал положительный результат.

- Это первый случай COVID-19 в белорусской армии, - добавила она, цитирует агентство Interfax.by.

По словам Натальи Гаврусик, ситуация под контролем Минобороны, все военнослужащие того подразделения, где служит инфицированный солдат, уже изолированы. Паники среди солдат нет, а военные медики как раз недавно отработали действия по изоляции возможных зараженных.

Сейчас военнослужащий с положительным тестом на ковид находится в главном военном клиническом медцентре в Минске.

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