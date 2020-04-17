«Обязаны будут возместить бюджетные деньги». Как белорусов будут эвакуировать из других стран

Если туристы не вернут всю сумму до 31 декабря - ее взыщут

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Эвакуировать белорусов из стран с особо напряженной обстановкой будет авиакомпания «Белавиа». Министерство финансов выделит «Белавиа» деньги для эвакуационных рейсов. Об этом сказано в указе президента, опубликованном на Национальном правовом портале.

До 31 декабря 2020 года эвакуированные или их законные представители должны будут добровольно вернуть деньги, затраченные государством на их вывоз. Если до этой даты деньги не поступят, их взыщут на основании исполнительной надписи нотариуса.

- Для взыскания суммы возмещения не требуется письменного признания гражданином своего долга, - сказано в документе.

Указ разрешает МИД покупать товары первой необходимости, продукты и другие вещи для белорусов, которые находятся в сложной ситуации за рубежом за счет средств, которые предусмотрены на содержание этих диппредставительств и консульских учреждений.

Как сообщил МИД 16 апреля, ведомство сейчас занимается возвращением на родину белорусов из Индии, Вьетнама, Таиланда и Шри-Ланки.