«Нарушили режим самоизоляции». На двух мужчин из Гомельской области составили протоколы

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В милицию Брагина 15 апреля позвонил медработник и рассказал, что 57-летний мужчина из одной деревни района нарушил условия самоизоляции. Накануне он вернулся из Москвы: в тот же день к нему пришел врач, передал требование о том, что нужно соблюдать правила поведения в самоизоляции, рассказал, что нужно пользоваться маской и перчатками, дезинфицировать руки. Но в самоизоляции мужчина пробыл только вечер и ночь. Утром он пошел в соседнюю деревню на рынок, заходил и в магазины. При этом никаких защитных мер он не соблюдал. Когда к нему приехали милиционеры, мужчина был пьян, сообщили в УВД Гомельского облисполкома. Дома у сельчанина нашли две канистры - жидкость внутри была с запахом спирта. Содержимое канистр отправили на экспертизу, а на сельчанина составили протокол за нарушение правил самоизоляции. Он может получить штраф от 54 рублей до 1350, или административный арест. Материалы передали в суд.

А второй факт нарушения обнаружили в Рогачевском районе. 30-летний мужчина тоже недавно вернулся из России. Дома он пробыл только 5 дней, потом уехал в Бобруйск. В отношении мужчины тоже составлен протокол.

В Гомельской области проводят проверку еще в отношении 8 человек.