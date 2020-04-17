«Надо начинать учиться». Лукашенко заявил, что дети должны пойти в школу со следующей недели

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В пятницу, 17 апреля, Александр Лукашенко заявил, что нужно начинать учебный процесс в школах со следующей недели.

- Надо аккуратно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. Но медленно, спокойно. В деревне нет проблем (ну и надо же понимать, что мы деток кормим, и все на посевной, куда девать детей?). И проблем там нет. ОРВИ уже закончились, - отметил президент, его цитирует belta.by. - Если в городе где-то, то неделя должна уйти на медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс. А ту неделю кто индивидуально, кто в школу придет... Но надо раскручивать этот процесс.

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