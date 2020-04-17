2020-04-17T12:35:19+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко о коронавирусе: «Самое главное - не допустили всплеска»

Об этом президент рассказал во время рабочей поездки в Гродненскую область
Полина СВЕТЛОВА
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Президент 17 апреля приехал в Гродненскую областьПрезидент 17 апреля приехал в Гродненскую областьФото: Павел МАРТИНЧИК
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Президент считает, что в стране справляются с ситуацией, связанной с распространением коронавируса.

- Самое главное - мы пока справляемся. Сегодня маленький лучик надежды забрезжил. Особенно в Минске. У нас уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей. Самое главное - не допустили всплеска, - добавил Александр Лукашенко. Президента цитирует его пресс-служба.

Александр Лукашенко обратился к губернатору Гродненской области Владимиру Кравцову:

- По заразе, знаю, лучше других областей выглядите. Пока молодцы. Но расслабляться ни в коем случае нельзя. Потому что вы видите, что этот COVID превратился в политику. Я этого ожидал, - отметил Александр Лукашенко.

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Утром 17 апреля стало известно, что количество заболевших перешагнуло порог в 4 тысячи, а смертельных случаев - 40. Цифры в Беларуси пока продолжают расти (Читать далее)

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